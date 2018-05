Consórcio Guaicurus e Agetran mantém escala de férias

Em reunião, na tarde dessa segunda-feira (28), entre o Consórcio Guaicurus e Agetran, ficou estabelecida a manutenção da escala de férias escolares.

Foi mantida a retirada do reforço de veículos nos horários de rush da manhã e tarde. E os carros da Linha Executiva (Fresquinhos), continuam sem circular, pois consomem 30% a mais de combustível. Também não circulam os ônibus articulados.

O Consórcio Guaicurus e Agetran continuam acompanhando as linhas com baixa demanda de passageiros e podem efetuar ajustes no número de carros.

Segundo informações o Consórcio recebeu na sexta-feira (25), 20 mil litros de diesel e mais 30 mil no domingo (27). O serviço segue sem risco de paralisação até o final de semana, mas a escala de férias continua porque a distribuidora está sem receber o produto.