Consórcio Guaicurus é notificado pela Prefeitura e reativa Peg Fácil

Depois da desativação, nesta semana, dos pontos do Peg Fácil a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), notificou o Consórcio Guaicurus, solicitando o retorno do serviço.

De acordo com o diretor da Agereg, Vinícius Leite, o Consórcio foi notificado na tarde de quarta-feira (7) que teria 48 horas para reativar os pontos do Shopping Campo Grande e da Praça Ary Coelho.

“As mudanças causaram transtorno à população, quando a concessionária tem o dever de zelar pelo bom atendimento e conforto do passageiro. Falei com o presidente do Consórcio, que disse ter reativado o Peg Fácil do Shopping e garantiu retorno do instalado na praça na tarde desta quinta-feira ou na manhã de sexta (9)”, explicou Vinícius.

A Prefeitura informou que caso haja descumprimento, abrirá processo administrativo contra o Consórcio, o que pode resultar em multa.