Construção de nova UPA em Campo Grande é proposta na Câmara Municipal

A construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Vila Nova Campo Grande foi proposta na Câmara Municipal de Campo Grande. A indicação foi realizada pela vereadora Enfermeira Cida do Amaral, na última terça-feira (10).

A solicitação foi encaminhada ao Gabinete do Prefeito (Gapre), com cópias para as secretarias responsáveis. A vereadora recebeu várias reclamações dos moradores da região sobre a falta de uma unidade de atendimento médico na Vila Nova Campo Grande.

Diante das reclamações, a parlamentar também enviou à Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), um pedido de estudo de viabilidade técnica para a construção de uma UPA no bairro. A proposta será analisada.