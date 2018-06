Construtora realiza campanha do agasalho na capital

Uma construtora de Campo Grande está arrecadando cobertores e agasalhos até dia 9 de julho, em realização da Campanha do Agasalho com o tema "Quem doa vira Herói".

O movimento solidário acontece entre os dias 25 de junho e 9 de julho, período em que doações de calças, camisetas, agasalhos, meias, sapatos, luvas, gorros, cobertores e outros itens que possam ajudar a esquentar o inverno dos mais necessitados podem ser entregues na sede da empresa.

A empresa realiza a campanha há diversos anos para ajudar instituições carentes que atendem crianças, idosos, moradores de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já foram mais de sete mil peças doadas e pelo menos seis projetos atendidos, entre eles Lar dos Sonhos Positivos, Associação Tudo por um Sorriso, Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS, Orfanato Casa do Garoto, Casa de Apoio aos Moradores de Rua.

As doações podem ser entregues na sede da HVM Incorporações, localizada na avenida Professor Luiz Alexandre de Oliveira, 415, no bairro Vivendas do Bosque. Para mais informações ligue (67) 3378-3400.