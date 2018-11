Multas aplicadas pelos Tribunais habitualmente equivalem a 10 a 20% sobre o valor do imóvel

O setor imobiliário sempre é muito contestado em função das dificuldades que pode ocasionar ao consumidor, entretanto, como as construtoras nos últimos anos lançaram muitos empreendimentos e depois passaram por um período de crise, o que se observa é um crescimento muito grande dos atrasos nas entregas, o que permite ao comprador solicitar uma indenização para recuperar prejuízos relacionados a esse problema.

Os proprietários dos imóveis podem solicitar reembolso, pois, eles realizaram todo um planejamento, para morar em seu imóvel. Algo que acontece muito é as construtoras divulgarem prazos curtos para entregar o imóvel, para vender mais rápido, mas raramente cumprem o combinado, o que gera muitos problemas para o comprador, que eventualmente mora de aluguel ou se programa financeiramente para mudar, e por essa razão as construtoras devem pagar os prejuízos do comprador.

As multas aplicadas pelos Tribunais habitualmente equivalem a 10 a 20% sobre o valor do imóvel, mais os custos de aluguel e outros prejuízos comprováveis.