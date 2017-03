Consumidora encontra substância estranha em molho de tomate na Capital

Na noite desta quarta-feira (15), a professora Viviam Fernandes, de 23 anos, ficou indignada enquanto preparava a janta de seu filho. A consumidora encontrou uma substância estranha dentro do molho de tomate.

Vivam relatou que estava cozinhando e quando foi adicionar o molho na comida sentiu algo diferente. “Fui acrescentar o molho de tomate, joguei todo o conteúdo que havia dentro e senti algo grande dentro da embalagem, me assustei”.

A professora conta que a expectativa era de encontrar apenas substância liquidas na embalagem. “Foi aí que abri mais a embalagem e me deparei com aquilo. Não sei ao certo se é algum tomate que foi mal processado ou outra coisa”, conta.

Sem identificar o que estava dentro do molho, Viviam decidiu jogar o conteúdo fora para não colocar em risco a saúde do filho. “Joguei toda a comida fora, não ia dar aquilo para o meu filho comer. Eu fico pensando se tivesse dado para o meu filho, poderia ter dado uma infecção alimentar”.

De acordo com a consumidora a data de validade do produto é no ano que vem. Indignada, Viviam compartilhou o caso em redes sociais para alertar as pessoas. “Se fosse um horário em que eu estivesse com pressa, talvez não tivesse nem percebido. Se eu não tivesse visto teria dado ao meu filho. Vai saber o que tem lá, que tipo de coisa que é”.

A professora afirmou que vai denunciar o caso. “Mas irei atrás, para que isso não se repita com outra pessoa”.