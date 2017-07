Consumidores poderão solicitar novas faturas de conta de energia

O superintende do Procon/MS, Marcelo Salomão, informou que, por conta da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendendo a cobrança da Cosip retroativa, o consumidor não é obrigado a pagar a sua fatura para depois de 30 dias ser ressarcido.

Por isso, foi solicitado que a Energisa disponibilize novas faturas, sem nenhum custo adicional, para os consumidores que desejarem efetuar o pagamento da conta já com o valor correto.

“De pronto fomos atendido pela concessionária, podendo o consumidor ligar no 08007227272 e solicitar a segunda via sem ser lesado”, garantiu Salomão.

Outro fator que contribuiu na queda da Cosip foi a decisão do prefeito, Marquinhos Trad, anunciada na sexta-feira (7), de que a prefeitura não irá recorrer da deliberação e aguardará decisão do mérito do Supremo Tribunal Federal (STF).