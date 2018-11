Média de paridade no preço do etanol e da gasolina ao longo do ano foi de 79,8%

O consumo de etanol hidratado (combustível utilizado em carros flex) neste ano, de janeiro a setembro, atingiu 91,6 milhões de litros em Mato Grosso do Sul, um crescimento de 48,7% comparado ao mesmo período acumulado do ano passado. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em contrapartida, o consumo da “gasolina C” caiu 8% com relação a 2017, sendo comercializados 409,7 milhões de litros de janeiro a setembro. No mês de setembro, foram consumidos 55,5 milhões de litros, enquanto que no mesmo mês do ano passado o consumo alcançou 64 milhões de litros, queda de 13%.

Com essa maior demanda de consumo no estado, o etanol hidratado aumentou sua participação no Ciclo Otto (nome genérico dado ao mercado de combustíveis que considera motores que utilizam etanol ou gasolina). De janeiro a setembro, o biocombustível cresceu em 4% a sua presença no mercado, comparado ao ano anterior.

Ainda de acordo com dados da ANP, em Mato Grosso do Sul, a média de paridade no preço do etanol e da gasolina ao longo do ano foi de 79,8%. Em setembro, foi registrado o menor valor de paridade dos preços entre os respectivos combustíveis, que ficou em 74,2%.