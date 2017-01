Contador lança campanha para população pagar IPTU e ajudar nova gestão

Na primeira segunda-feira do ano (2), o contador Salah Hassan se solidarizou ao novo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) e lançou uma campanha pedindo para que a população não deixe para a última hora e pague o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“Eu mesmo já paguei o meu pelo celular hoje de manhã, e eu nem estou em Campo Grande. É pouco eu sei, mas com um pouco daqui e um pouco dali conseguimos fazer a diferença”, explicou ele que lançou a campanha pelo aplicativo do WhatsApp avisando aos amigos.

O contador conta que a ideia surgiu ao lembrar uma situação semelhante que aconteceu anos atrás. “Quando o André Puccinelli entrou no primeiro mandato pra governado e o governo estava sem caixa, a população se conscientizou e adiantou o pagamento do imposto”, relatou Hassan.

“É uma força de ânimo, para que Marquinhos veja que a cidade está com ele. Eu queria espalhar essa ideia e comecei a campanha pedindo ajuda para quem conheço, mandei mensagens para amigos, familiares e clientes”, conta Hassan sobre como começou a campanha.

Com dinheiro em caixa, Hassan acredita que a atitude pode resolver alguns problemas como a falta do pagamento do 13° salário aos servidores municipais. “Quero espalhar essa ideia, quem puder pagar a vista que pague, vamos tentar ajudar o Marquinhos. Esse dinheiro pode ser usado para pagar os benefícios e salário dos servidores”, afirma.

Para o contador este pequeno ato só pode resultar em melhorias para a cidade. “Marquinhos está com muita boa vontade. Se ajudarmos ele neste momento isso vai se reverter para a cidade e nós, a população é que saímos ganhando”, conclui.