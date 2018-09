Na tarde de sexta-feira (21) um container tombou sob uma carreta e matou o manobrista, nas dependências da empresa Seara JBS, em Sidrolândia.

Segundo informações do Sidrolândia News, a carreta manobrava, no pátio de estacionamento do frigorífico, quando repentinamente o container que a mesma transportava pendeu para o lado direito, vindo a cair sobre cabine da carreta que estava ao lado.

Com o peso do container, a princípio carregado, a cabine da carreta foi esmagada, não possibilitando com que o manobrista saísse a tempo.

Ainda de acordo com informações do site local, a vítima se trata de Ademir José de Souza, que trabalhava como manobrista de uma empresa terceirizada.

Pessoas que estavam no local em desespero, ainda tentaram abrir a porta do carona, mas já era tarde pois Ademir estava preso entre as ferragens e supostamente já morto.

A JBS, em nota, lamentou o acidente. "A JBS lamenta o acidente e informa que está solidária à família da vítima e em contato com as transportadoras para garantir todo o atendimento necessário.”