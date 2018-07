Contar assumirá corregedoria do TJMS

Na sessão desta quarta-feira (11) do Órgão Especial, foi eleito por aclamação ao cargo de corregedor-geral de Justiça o desembargador Carlos Eduardo Contar. Ele completará o biênio 2017/2018 integrando a administração, em razão do falecimento do Desembargador Romero Osme Dias Lopes, no dia 3 de julho de 2018.

Carreira

Carlos Eduardo Contar ingressou na magistratura como desembargador na vaga correspondente ao quinto constitucional reservada ao Ministério Público, em agosto de 2007.

Em junho de 2018, conquistou o primeiro ISO 9001 entre todos os órgãos públicos de Mato Grosso do Sul – a mais importante certificação de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). A certificação é o coroamento de um trabalho sistêmico e eficiente que reduziu substancialmente os processos do gabinete para um acervo mínimo, do qual há controle total.

Contar é natural da capital sul-mato-grossense, formado em ciências jurídicas e em filosofia. Tem mestrado em ciências jurídicas pela Universidade de Coimbra (Portugal). Preside a 2ª Seção Criminal, é membro vitalício do órgão especial e atua no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS).