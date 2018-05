Continua terceira fase de julgamento de acusados por matar ex-PM

Continua nesta segunda-feira (14) a terceira fase do julgamento dos 17 acusados de assassinar o ex-Policial Militar, Otacílio Pereira de Oliveira, em 2013 na cidade de Três Lagoas – a 326 km de Campo Grande. O caso está sendo julgado no Fórum do município com esquema forte de segurança aos arredores do prédio.

Conforme o site JP News, na semana passada a Justiça condenou a 73 anos de prisão os acusados Cléverson Messias Pereira dos Santos, Maicon Gomes de Souza e Marcos Barboza por orquestrarem uma emboscada ao PM reserva.

A pena mais longa foi de Cléverson, sobrinho da vítima e responsável por atirar no próprio tio, que será de 39 anos e 5 meses; Maicon recebeu a sentença de 26 anos e 4 meses; já Marcos 7 anos e 3 meses de prisão, ele também foi o único que teve a pena desqualificada por acusação de homicídio qualificado.

Nesta segunda-feira serão julgados João Carlos Olegário da Silva, Jorge Aparecido dos Santos e Jair da Costa Silva, que estão em presídios do Estado.

Na semana que vem também serão julgados Thiago Cintas Bertalia, Ivan Verdugo Maciel, Michel Cazeto Ortiz, Fernando Rodrigues Monteiro, Jhonatan dos Santos Avelino e Douglas dos Santos Almeida. Para o júri do dia 30 estão previstos julgamentos de mais seis acusados.