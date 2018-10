A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) continua com as inscrições abertas para os programas Bolsa-atleta e Bolsa-técnico 2019 até o dia 8 de novembro.

Um novo sistema foi criado para facilitar os procedimentos de inclusão e participação dos atletas e técnicos ao benefício. O Bolsa-atleta conta com as categorias Estudantil, Nacional e Pódio Complementar. Já o Bolsa-técnico é dividido em Escolar e Nacional.

Ao todo são 190 bolsas; desse total 100 bolsas estudantis, no valor de R$ 381,19; bolsas nacionais, de R$ 871,29 e outras 20 bolsas pódio também no valor de R$ 871,29.

O Bolsa-técnico Escolar contemplará 10 treinadores com R$ 544,56 por mês e outros 10 técnicos com R$ 816,84 para o Bolsa-técnico Nacional.

Os critérios de seleção para pleitear as bolsas são extremamente democráticos, oportunizando os atletas e técnicos de destaque de Mato Grosso do Sul.