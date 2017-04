Contra reforma da previdência, sindicalistas bloqueiam BR 158 em Três Lagoas

A rotatória da BR 262 com a BR 158 em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande, amanheceu totalmente bloqueada em protesto com as reformas propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

Os manifestantes são do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel (Sintrapel) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Mobiliários e Montagem de Três Lagoas e Região (Sintricom). Com faixas, carros de som e um guincho, cerca de 50 manifestantes interditaram a rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente 12 ônibus que levavam trabalhadores da fábrica de celulose Fibria foram interceptados. Só estão sendo liberadas para passagem as viaturas de polícia e ambulância.