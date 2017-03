Contra reforma, professores e MST fecham BR 163 e congestionamento já chega a 2 km

No início da manhã desta quarta-feira (15), cerca de 200 manifestantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) e do Movimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram a BR 163, em Nova Andradina do Sul.

A manifestação faz parte do dia de ações da Greve Geral da Educação contra a Reforma da Previdência. A interdição resultou no congestionamento de dois quilômetros em cada sentido da via. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o momento a manifestação é pacifica.