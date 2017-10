Contra suspensão de funcionamento, trabalhadores ds JBS protestam no interior

Com faixas e cartazes, trabalhadores da unidade de Nova Andradina da JBS foram as ruas na manhã desta quinta-feira (19), contra a decisão da empresa de suspender o funcionamento sete frigoríficos de bovinos no Mato Grosso do Sul.

Os trabalhadores da industria e transporte se concentraram na saída da cidade e foram até a Câmara Municipal de Nova Andradina. O protesto chamou a atenção da população e de politicos do estado sobre a medida da empresa.

Na tarde desta quarta-feira (18), a JBS informou, por meio de nota, que vai suspender o funcionamento em sete unidades do Estado. A empresa alega que a medida foi tomada por insegurança juridica, apór ter mais de R$620 milhões bloqueados na justiça a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades fiscais de tributárias no Estado.

De acordo com o jornal Nova News, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Nova Andradina e Região (STIANA), Sérgio Miller, afirmou que cerca de 600 trabalhadores da unidade temem ser demitidos.

Na terça-feira (17), os trabalhadores da JBS lotaram o plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande.