Condutor do veículo fugiu e ainda não foi encontrado

Policiais militares apreenderam nesta terça-feira (7), 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados, avaliada em R$ 1,5 milhão, num posto de combustível na BR-262, em Três Lagoas. O produto era transportado em um caminhão bi-trem. O motorista fugiu e até o momento não foi encontrado.

Flagrante aconteceu quando os militares depararam com o veículo vindo em sentindo ao contrário. Ao deparar com a viatura, o condutor entrou num posto de combustível, o que criou uma suspeita por parte dos policiais.

De acordo com o site Perfil News, ao parar o caminhão, o motorista pulou e correu por uma mata as margens da rodovia. Os policiais realizaram buscas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito. Durante a revista, foram encontrados 800 caixas de cigarros.

O caminhão e o contrabando foram encaminhados ao 2º Batalhão da Polícia Militar, e em seguida levado até a Receita Federal.