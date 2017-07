Contrários a reajuste de 2,94%, servidores estaduais ameaçam greve

Depois do anúncio do Governo do Estado de reajuste linear de 2,94% aos 75 mil servidores estaduais, o Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, que representa mais de 40 categorias sindicais, rejeitou o reajuste e anunciou indicativo de greve.

O Fórum deu prazo de 15 dias para o Governo do Estado apresentar uma contraproposta. Caso não haja negociação, os servidores ameaçam cruzar os braços.

Para os coordenadores, a reunião com o governo resume-se em “insatisfação”, devido ao baixo índice salarial e em contrapartida o governo gasta milhões com publicidade, comissionados e isenção de impostos. “Mais uma vez ele mostrou que não valoriza os servidores públicos, até quando nós temos que pagar a conta da má gestão”, afirmou o coordenador do Fórum, Fabiano Reis.

Em nota oficial, o Fórum questiona a falta de recurso do governo. “Diante de recursos que ganhou, diante dos impostos que aumentou e das despesas que reduziu, o Governo dispõe de meios para conceder um reajuste digno para os servidores, muito superior aos ridículos 2,9% anunciados”.

Reajuste

O governador do Estado Reinaldo Azambuja anunciou na tarde da última segunda-feira (3) o reajuste linear de 2.94% aos servidores estaduais. O percentual foi elaborado mediante a capacidade de pagamento estadual, considerando a inflação e terá impacto de mensal de R$ 11 milhões na folha de pagamento a partir de setembro.