Contratação de temporários em MS deve aumentar 2,5% este ano

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS) aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul deve gerar 5,125 mil empregos temporários neste fim de ano, um número 2,5% maior que em 2016.

A estimativa leva em consideração a pesquisa realizada com comerciantes do centro e de shoppings de Campo Grande. Dos 93 empresários ouvidos, 48,39% têm a intenção de contratar pelo menos um funcionário a mais para o final do ano, principalmente na segunda quinzena de novembro. Desses, 30% indicaram a possibilidade de efetivação desses temporários.

Na Capital deve haver a contratação de 1.232 pessoas na região central e shoppings, número que deve se estender ainda mais em outras regiões da cidade, podendo ultrapassar as 2 mil vagas geradas em 2016.

"Mesmo diante da instabilidade econômica, percebe-se que os indicadores são de certa forma positivos, com aumento na expectativa de geração de empregos temporários e na efetivação desse profissional, o que é muito importante para a economia do nosso Estado", afirma o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

Os principais elementos levados em consideração para a efetivação dos temporários serão: desempenho do temporário (71,67%), expectativas para o ano de 2018 (16,67%), desempenho do Natal de 2017 (10%) e conhecimento do produto (1,67%).