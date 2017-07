Contribuinte ganha carro em sorteio do IPTU 2017

Marquinhos entregou carro Okm sorteado do programa “IPTU dá Prêmios"

O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta segunda-feira o carro Okm sorteado do programa “IPTU dá Prêmios/2017”, para o contribuinte Luciano Dourado Bonatto que estava acompanhado da mulher Gislaine e da filha Caroline Bonatto. O carro é um Chery QQ flex 0km completo.

“Nós da administração municipal ficamos satisfeitos em entregar o prêmio para o contribuinte que paga suas contas em dia. Agradecemos a confiança do Luciano e dos contribuintes que confiam em nossa administração. Tudo que é pago volta para a cidade em serviços e manutenção”, frisa o prefeito Marquinhos Trad.DSC_0059

O contribuinte Luciano Bonatto ficou satisfeito com o prêmio recebido e elogiou na administração municipal.

“O prefeito Marquinhos Trad está fazendo um bom trabalho por nossa cidade e todos devem dar um voto de confiança pagar o IPTU em dia e ter a mesma sorte que eu tive de ganhar um veiculo 0 km” frisou Luciano.

IPTU Dá Prêmios

O programa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

Poderá participar do programa IPTU dá Prêmios-2017 toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial que receber a conta do IPTU 2017 na cor azul, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Se o contribuinte estiver com a conta do IPTU 2017 na cor amarela, deverá regularizar, até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em Dívida Ativa. A partir daí, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal deverá preencher o cupom, depositando-o na urna própria.

Cupom

O cupom para sorteio poderá ser preenchido com o nome do proprietário ou de qualquer pessoa física ou jurídica que ele desejar. O preenchimento deverá ser feito de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante.