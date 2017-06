Vídeo: Conveniência é assaltada e imagens de segurança mostram rosto de ladrão

As imagens de segurança do Bolicho Conveniência e Café mostram o momento em que estabelecimento, que fica na avenida Bandeirante, foi assaltado na tarde desta quarta-feira (31). Um homem entra na conveniência com a mão no rosto, mas na saída uma câmera de segurança flagra o rosto do assaltante.

Segundo o registro policial, o homem entrou no estabelecimento e abordou a funcionária sinalizando que estava armado e ameaçou dizendo para “passa o dinheiro e não olha para mim se não vou te dar um tiro”. A funcionária abriu a gaveta do caixa e entregou o dinheiro do turno, aproximadamente R$ 300,00.

De acordo com informações do proprietário da conveniência, nas imagens de segurança é possível ver que o assaltante se confunde ao sair do estabelecimento. “Só tem uma porta na conveniência e quando ele tenta sair outra câmera consegue mostrar o rosto dele”.

Veja o vídeo: