Convênio entre prefeitura e governo possibilita a construção de 80 casas para indígenas

Foi assinado nesta terça-feira (3), um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado, para a construção de 80 unidades habitacionais na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande.

Cerca de R$ 670.000,00 serão investidos vindos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), por meio de projeto do Governo do Estado. Já a Prefeitura, disponibilizará qualificação a 50 indígenas moradores da aldeia, com salário e auxílio alimentação, durante um ano, tendo a oportunidade de construírem suas próprias casas.

Serão oferecidos cursos para qualificação de pedreiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de azulejista, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de eletricista, pintor e encanador, com instrutores e orientadores do arco ocupacional da construção civil.

O prefeito Marquinhos Trad ressalta a importância da parceria que levará moradia digna à aldeia. “Campo Grande é uma das capitais com a maior população indígena do país. Juntamos esforços para que pudéssemos construir com várias mãos algo que pudesse ser exemplo nacional. A contrapartida do governo municipal é com a qualificação onde, como já acontece no Bom Retiro, 50 moradores serão qualificados recebendo salário, equipamentos de proteção e auxílio alimentação durante 12 meses, oportunizando a eles uma profissão. O mais importante: com as pessoas de lá. Vamos caminhar olhando tanto para o Estado como para o município, pois o trabalho é sério, correto e transparente”, além de destacar a importância da participação dos deputados e vereadores na viabilização desse projeto.

O governador Reinaldo Azambuja também explicou a importância dessa parceria para levar dignidade aos moradores da área. “Procuramos solução para dar moradia digna aos moradores da Água Bonita e isso só foi possível com essa parceria, não é diferente daquela que estamos construindo lá no Bom Retiro. Terminaram o treinamento, a qualificação, além de erguer a sua própria residência, é uma profissão, estamos dando a oportunidade a homens e mulheres de terem uma profissão. Isso é extremamente dignificante. Nossa meta é chegar a 135 moradias”.