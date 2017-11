Convênio para construção de farinheira em Furnas do Dionísio é autorizado pelo governo

O Governo do Estado, junto com a Prefeitura de Jaraguari, vai construir uma farinheira na comunidade quilombola Furnas do Dionísio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9.11), durante a inauguração de uma unidade de produção na comunidade. A estimativa é que o investimento na farinheira chegue a R$ 276 mil.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a unidade de produção será viabilizada por meio de convênio. “O governador Reinaldo Azambuja autorizou a Semagro a assinar esse convênio com a Prefeitura e a associação dos moradores”, afirmou. O projeto arquitetônico da farinheira já foi apresentado pelo governador.

Conforme Jaime, a produção da unidade ainda não foi definida, mas a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) vai orientar os produtores sobre a variedade de mandioca que pode ser trabalhada no local.

A iniciativa foi comemorada pelo prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira. “O Governo tem feito parcerias de grande valia para a cidade”, revelou. Em junho desse ano, o governador Reinaldo Azambuja esteve em Furnas do Dionísio para entregar a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Zumbi dos Palmares, um investimento de R$ 315,8 mil de recursos próprios, que atende 93 alunos e toda a comunidade.