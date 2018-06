Convênio possibilita a construção de 37 casas em Porto Murtinho

O valor do convênio firmado entre a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho para o programa "Moradia Precária" foi publicado nesta terça-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE), totalizando R$ 909.368,24.

O investimento possibilita a construção de 37 moradias. O convênio permite a transferência de recursos financeiros por parte do governo para a prefeitura adquirir materiais de construção, por meio de documento enviado à Agehab com o pedido do subsídio para a compra dos produtos.

O valor segue a planilha orçamentária e os projetos apresentados.