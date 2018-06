Convênio vai melhorar serviço de poda de árvores na capital

O prefeito Marquinhos Trad, assinou na tarde desta terça-feira (5), um convênio de cooperação com a Energisa que visa melhorar a execução do Programa Anual de Manejo de Arborização Urbana de Campo Grande. Com isso, a concessionária de energia passa a colaborar com a prefeitura nas podas de árvores e recebe conhecimento técnico da equipe de engenharia da Secretaria de Meio Ambiente.

No ato de assinatura do convênio, o prefeito Maquinhos Trad agradeceu o apoio da Energisa e salientou que o convênio não terá custo para o município. Ele ainda lembrou a importância do ato no Dia Mundial do Meio Ambiente.

A Energisa vai fazer toda poda emergencial, que é aquela que tem interferência na rede de energia elétrica. O conhecimento técnico na hora da poda e a fiscalização será feita pela Secretaria de Meio Ambiente. As duas equipes garantem assim a melhoria da qualidade e a segurança da população. Com essa poda emergencial também haverá melhoria da iluminação pública.

A poda será iniciada pelos locais mais críticos. A Energisa está finalizando um planejamento, já que a poda será realizada em todo o município.

Além da fiscalização e orientação quanto ao conhecimento técnico, o município também fica responsável em dar a destinação adequada aos resíduos e materiais decorrentes das podas realizadas e de fazer o plantio de três mil mudas de árvores em logradouros públicos no período de doze meses, de acordo com o Guia de Arborização.