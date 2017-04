Cooperação entre estados do Centro-Oeste e Norte é saída para crise, afirma vice-governadora em Fóru

A vice-governadora Rose Modesto, representante de Mato Grosso do Sul, no Fórum de Governadores Brasil Central, destacou agenda positiva durante o encontro nesta sexta-feira com os chefes do executivo dos Estados do Centro-Oeste (MT, GO e DF) mais Tocantins e Rondônia. “É oportunidade de falarmos sobre temas do cenário nacional como previdência, questões de educação, de desenvolvimento, segurança pública com o foco na integração para fortalecimento do bloco”, descreveu a representante do executivo de MS. “Cooperação entre estados do Centro-Oeste e Norte é saída para crise”, acrescentou em seu discurso no encontro.

O objetivo do bloco, que opera em forma de consórcio, é criar modelos de negócio que beneficiem as unidades federativas participantes. Para isso, estudos são realizados em cada Estado para elencar as potencialidades individuais e comuns assim como mercados a serem investidos. “A curto prazo nós já somos exemplo para o País e a longo prazo a formatação do que estamos fazendo vai ser ainda mais reconhecida”, disse Rose Modesto ao referir-se à criação do Brasil Central, em 2015, atualmente, único modelo de consórcio entre estados do Brasil com objetivo de aumentar as matrizes econômicas e também melhorar indicadores sociais.

Ainda na reunião, de Mato Grosso do Sul, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel pontuou que “foi muito proveitosa porque discutiu temas importantes do cenário nacional, como a previdência que está no Congresso. O presidente [da Câmara] Rodrigo Maia, esteve conosco e também o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, puderam contextualizar os governadores em relação ao momento atual de discussão com o Congresso Nacional, dentre outros temas, o desenvolvimento sempre presentes nas reuniões do Brasil Central”, descreveu o secretário sobre a reunião.

Além de Mato Grosso do Sul, ainda compõem o bloco econômico os chefes de Estado do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg; de Rondônia, Confúcio Moura; de Mato Grosso, Pedro Taques; de Tocantins, Marcelo Miranda; e de Goiás, Marconi Perillo. O Fórum de Governadores Brasil Central foi formado para desenvolver ações conjuntas, reduzindo custos na solução de problemas e elevando a competitividade regional.