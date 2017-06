Cooperativas promovem diversas ações neste sábado no Tarsila do Amaral

O Parque Tarsila do Amaral será palco do Dia do Cooperar, evento realizado em parceria com o Sistema OCB-MS. Uma série de ações gratuitas para promover a solidariedade, a cidadania e o lazer vão acontecer neste sábado (1º), entre as 13 e 18 horas, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que estimula o voluntariado entre cooperados, familiares e sociedade.

Além das brincadeiras e oficinas de esporte e lazer, os organizadores do Dia C e parceiros irão oferecer ao público diversos serviços, como: orientações sobre nutrição, saúde bucal, distribuição de kits de escovação, aferição de pressão arterial, orientações sobre educação financeira, aconselhamento jurídico, informações sobre o mercado de trabalho e imposto de renda, orientações sobre os tipos mais comuns de câncer, pré-inscrição de cursos profissionalizantes da ONG Meninos da Cidade, orientações sobre coleta seletiva e reciclagem e plantação de mudas.

De acordo com o direto-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o evento vem ao encontro dos objetivos da administração. “A iniciativa é uma responsabilidade social das cooperativas e do poder público municipal, que desenvolvem atos solidários na comunidade em benefício coletivo, focado no bem estar social da população”, afirma.

O Dia de Cooperar é o maior evento de voluntariado cooperativista do país, ocorrendo, simultaneamente, em todo o território nacional. “As cooperativas estão preocupadas com o legado que deixarão para as próximas gerações. E com o Dia C elas podem oferecer suas contribuições, promovendo ações que beneficiem milhares de pessoas no Brasil”, declarou o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no MS – Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Com entrada franca, o evento promoverá mais do que serviços. Foram realizadas melhorias no local para benefício da comunidade com as adequações de elétrica e segurança, além da reforma das piscinas, que estão recebendo novos azulejos, motores, quadro de energia e filtros. As piscinas serão reabertas ao público em agosto no lançamento das oficinas aquáticas, e em comemoração alusiva ao aniversário de Campo Grande.