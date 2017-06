Copa Truck é atração deste domingo

Após ser totalmente revitalizado, o Autódromo Municipal de Campo Grande sediará neste domingo (11) com a final da etapa Centro-Oeste da Copa Truck. O evento terá etapas ainda no Nordeste e no Sudeste.

Na última sexta-feira (9), o prefeito Marquinhos Trad falou da importância de revitalizar o espaço e trazer grandes eventos nacionais. “Em cinco meses de administração, nós conseguimos devolver o autódromo para a população já com um grande evento, um dos maiores eventos de automobilismo do país. A Copa Truck é uma prova de grande importância com grandes pilotos do automobilismo brasileiro”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, adiantou que este é só o início de várias ações que a Funesp vem fazendo para devolver aos campo-grandenses os espaços públicos de esporte e lazer.

“Assim como o Autódromo Municipal de Campo Grande, todos os outros equipamentos públicos de esporte e lazer da nossa cidade foram encontrados completamente sucateados, abandonados, destruídos. A gente vem em um movimento muito forte no sentido de recuperar e entregar de novo para a população esses equipamentos. Assim como o parque Ayrton Senna, Jacquea da luz, Guanandizão… O Autódromo de Campo Grande é um espaço fundamental para a boa política pública de esporte e lazer a ser desenvolvida”, afirmou.

Para ele, começar as atividades com a Copa Truck é uma grande retomada. “Eu acho que a gente começa com chave de ouro”, disse.

A diretora de operações da Copa Truck, Vanda Camacho, afirmou que todos estão muito felizes em estar em Campo Grande para a final da Copa Centro-Oeste. “A gente está muito feliz de estar aqui, neste autódromo maravilhoso que foi totalmente revitalizado. Um pista disputada, com duas retas muito longas, onde os caminhões pegam uma velocidade muito grande e os pilotos gostam de correr aqui. Campo Grande nos acolhe com muito carinho”, disse.

Para ela, este é só o inicio de grandes parcerias. “A parceria não poderia ser melhor. A prefeitura nos receber, mesmo com todas as dificuldades que nós sabemos e incentivar o esporte. Ano que vem queremos estar aqui duas vezes”, adiantou.

Empregos temporários

Somente na organização da Copa trauck cerca de 800 pessoas foram contratadas para ajudar na estruturação da prova. Além disso, a economia também gira com a vinda das pessoas para a realização da prova.