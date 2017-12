COPE é aprovado pelo governo esta semana

Foi aprovada na tarde da última quarta-feira (20), o projeto da criação do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso dos Sul. A criação desse Grupo, sonho antigo dos servidores penitenciários, consolida o cumprimento de mais um compromisso do Governo do Estado, com a nossa categoria.

O pedido para viabilizar esse Grupo foi feito através do ofício nº 012/2015 e foi ratificado na reunião que realizamos no dia 04 de março de 2015, com o Titular da SEJUSP naquela época, Senhor Sílvio César Maluf. Durante a nossa reunião, ele homologou e colocou em ata esse compromisso governamental.

O projeto COPE visa avanço e qualidade dos serviços para os agentes e segurança pública, sendo integrada por agentes penitenciários que tenha feito treinamento para intervenção rápida, contenção, vigilância, escolta do sistema penitenciário, e tenham feito aulas de armamento e tiro com armas de calibres 12, 40 e carabina 5.56mm, uso de spray de pimenta, granadas ofensivas e procedimentos com escudo, entre outros.

Segundo, o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap/MS), André Luiz Santiago, “com a aprovação do projeto Cope, temos a convicção de que o governo estadual está dando um avanço ao nosso sistema prisional, sendo assim gerada maior especialização e economia aos cofres públicos. Somos gratos também ao deputado Coronel Davi que colaborou e apoiou com a emenda para o desenvolvimento desse trabalho.”

O Estado de Mato Grosso do Sul é o único da região Centro Oeste que ainda não possui o serviço especializado de agentes prisionais. O Comando de Operações Penitenciárias constituirá força de reação da Agepen e será subdividido em Grupo de Intervenção Tática (GIT) e Grupo Tático de Escolta (GTE), especializados em intervenções rápidas em ambiente carcerário, vigilância de muralhas e guaritas, escolta de presos e revistas de segurança nos estabelecimentos prisionais estaduais, poderá realizar mais ações de segurança, como operações pente-fino, segurança das instalações penitenciárias, escolta, apoio às revistas nas celas e atuação em situações de crise.