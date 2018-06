O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (Coren-MS), publicou nesta segunda-feira (4), uma nota de repúdio quanto as declarações feitas pelo vereador Wilson Sami, de que seria cortada a assistência pré-natal por enfermeiros nos postos de saúde da capital. O presidente do Coren-MS, Sebastião Junior Henrique Duarte, reuniu-se com o vereador para discutirem o assunto.

Durante a conversa, o vereador reafirmou a importância do trabalho dos profissionais de enfermagem e que a intenção dele com a declaração foi dar destaque à desvalorização dos médicos obstetras, sem referir-se à enfermagem de modo desrespeitoso, como veiculado em um jornal da capital.

O presidente do Coren-MS esclareceu que todo enfermeiro tem assegurado na lei 7498/86, o direito e dever de como integrante da equipe de saúde, prestar a assistência de enfermagem à gestante quando necessário e nenhum enfermeiro foge a essa responsabilidade.

Segundo o Coren a Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas (ONU), Ministério da Saúde e demais órgãos públicos relacionados à saúde assumiram o compromisso de reduzir a mortalidade materna e infantil, sem o trabalho dos profissionais de enfermagem seria no mínimo retroceder e prejudicar a saúde materna e infantil, razão pela qual a reunião foi encerrada com o reconhecimento da relevância do trabalho multiprofissional na atenção à saúde e o respeito à legislação vigente.