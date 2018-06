Corinthians vence a primeira com Loss e volta ao G4 do Brasileiro

O Corinthians está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (31), a equipe bateu o América-MG por 1 a 0 na Arena, na primeira vitória sob o comando do técnico Osmar Loss, e assumiu a 3ª colocação da competição com 14 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Com a derrota, o "Coelho" fica em 12º com dez pontos. O gol da partida foi marcado por Jadson.

O primeiro tempo foi muito ruim. Começou bom, com as duas equipes atacando, principalmente o América-MG, mas caiu muito a partir dos 20 minutos. Acabou com as equipes sem inspiração e pouco criando. Do lado do Corinthians, só um drible ou outro de Pedrinho agradava.

Voltou e gol

A segunda etapa começou diferente. O Corinthians partiu para cima. E foi premiado. Logo aos quatro minutos, Jadson abriu o placar. Ele aproveitou rebote após chute de Gabriel e, livre, empurrou para as redes. Azar do América-MG. Sorte de Jadson, que marcou seu nono gol na temporada. É o vice-artilheiro do time, com um gol a menos do que Rodriguinho.

A primeira vitória foi fundamental para a sequência de trabalho do treinador. Ele havia perdido para Millonarios (COL), e Internacional. Três resultados negativos seguidos traria complicações. Agora, ganha tranquilidade para preparar melhor a equipe para encarar o líder Flamengo domingo. De quebra, o técnico voltou a utilizar o esquema 4-2-4, com o retorno de Rodriguinho. A tendência é que siga assim, já que é o sistema que mais encaixou este ano.

Luan Michel, atacante do América, conhecido da torcida corintiana por ter atuado no Palmeiras, não teve uma boa jornada. Completou cem jogos na Série A, mas saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa esquerda. Assim como Rafael Moura, ex-Timão, que não jogou por estar machucado, fez falta ao "Coelho", que levou perigo no fim do jogo, mas Walter salvou.

E o menino Mantuan?

Havia expectativa para como se comportaria o garoto após a falha e choro diante do Internacional. Mantido no time, ele não comprometeu e teve atuação até segura. Vinha bem, não havia motivo para caça às bruxas. Precisa recuperar a confiança.

A derrota finaliza a sequência de duelos contra clubes paulistas para o América. Ainda bem. Foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil na quarta, e perdeu para São Paulo e Corinthians na sequência.

E Wesley?

Lembra dele? Aquele que passou por Palmeiras e São Paulo. Está no América, entrou no segundo tempo e... Foi expulso! Sem mais comentários.