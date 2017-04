Coronel David viabiliza recursos para hospitais

A Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), a mantenedora da Santa Casa, Hospital do Câncer e a Maternidade Cândido Mariano receberam, neste mês de abril, recursos no valor de R$ 1 milhão de reais, dos quais R$ 90 mil reais foram viabilizados pelo deputado estadual Coronel David (PSC) por meio de emendas parlamentares.

Como reconhecimento, nesta terça-feira (11) durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa o diretor-presidente da Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento apresentou um balanço da gestão de 2016 e agradeceu o apoio do Poder Legislativo e Executivo no repasse dos recursos. “Quero agradecer o apoio e o esforço dos parlamentares para a destinação e liberação da emenda. Com este recurso poderemos programar investimentos na compra de remédios para o combate de infecção hospitalar e outras demandas necessárias ao hospital”, destacou Esacheu.

Como parlamentar, Coronel David reforça seu compromisso com a Santa Casa de Campo Grande e se coloca à disposição para continuar buscando investimentos na saúde para atender melhor a população do nosso Estado. “Mesmo com as dificuldades enfrentadas, mantivemos o nosso compromisso e a Santa Casa pôde receber esses recursos que serão de extrema importância para realizar a manutenção de estrutura, compra de medicamentos, materiais de consumo e até mesmo insumos para controle de infecção hospitalar. Esse é o dever de um político, zelar pela saúde da nossa população”, enfatizou o deputado.

A Santa Casa completa 100 anos em 2017 e realizou no ano passado mais de 26 mil internações, em torno de 34 mil cirurgias, mais de 90 mil atendimentos de urgência e emergência e um milhão de exames.