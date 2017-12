Coronel Nunes assume interinamente a presidência da CBF

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como coronel Nunes, assumirá interinamente a presidência da entidade. A CBF foi notificada hoje (15) da decisão do Comitê de Ética da Federação Internacional de Futebol (Fifa), determinando a suspensão por 90 dias do presidente Marco Polo Del Nero. Com a indicação, além de cumprir a decisão da Fifa, a CBF segue o seu estatuto, que determina, no caso de substituição, que o cargo seja ocupado pelo vice-presidente com mais idade.

No início de janeiro de 2016, o coronel Nunes já tinha assumido a presidência no lugar de Del Nero, que “por motivos de ordem pessoal” pediu licença voluntária por período de até 150 dias. Embora seja presidente da Federação de Futebol do Pará, Nunes foi eleito vice-presidente da região Sudeste, no dia 16 de dezembro de 2015, como candidato único. Na época, a eleição dele gerou polêmica. Na véspera, o pleito estava sob ameaça de não ocorrer por causa de uma decisão da Justiça suspendendo a assembleia geral, mas no dia seguinte uma outra decisão acatou o pedido da CBF para a realização da eleição. Havia contestação também da proximidade entre Del Nero e o coronel Nunes.