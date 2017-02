Um corpo, possivelmente de um advogado criminalista foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16) dentro de um veículo incendiado numa estrada vicinal, em Dourados. De acordo com a Polícia Civil a vítima se chama Valmir Leite Júnior e segundo familiares estaria a caminho de Ponta Porã onde estudava.

De acordo com Dourados News as placas foram encontradas ao lado do carro, de modelo Ford/ Fusion que costa ser de São Paulo.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local registrando detalhes e abrirá inquérito para investigação.