Corpo de andarilho é encontrado carbonizado

Na manhã desta sexta-feira (22) foi encontrado um corpo carbonizado, em Dourados.

Conforme alguns populares que moram na Vila Ilda, região onde ocorreu o fato, o corpo seria de Ocimar Dias Ribeiro, de 52 anos, que era andarilho conhecido como ‘bozó’.

Segundo informações do Dourados News, policiais militares e a perícia estiveram no local realizando os levantamentos de praxe. Marcas de sangue no chão e em pedaços de madeiras foram encontrados pelos policiais e peritos, além de várias garrafas de bebidas quebradas no barraco onde parava o andarilho.

O crime ocorreu num corredor público do bairro. Foi encontrado junto com a vítima pedaços de madeira e pano, usados para atear o fogo contra ela. Ainda não há informações sobre os motivos que levaram ao crime.

Os policiais também encontraram um dos calçados do rapaz, aproximadamente 50 metros do corpo, indicando que “bozó” teria sido arrastado até onde foi queimado.

O caso está sendo investigado pela polícia.