Corpo de Bombeiros alerta sobre uso adequado de fogos de artifício

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul pede cuidado no manuseio de fogos de artifício, comuns nas comemorações de réveillon. Para que a diversão não se transforme em transtorno, o tenente Alex Fernandes comenta que os cuidados devem começar ainda na hora da compra.

“É importante procurar um local que esteja devidamente autorizado a comercializar este tipo de produto. Não é recomendado que as pessoas comprem de ambulantes ou clandestinamente, até porque comprando clandestinamente, o consumidor não terá acesso as dicas e orientações sobre o produto no rótulo. Verifique a data de validade, se estiver vencido não compre.”

Os bombeiros recomendam observar o local onde os fogos serão soltos. Os espaços devem ser abertos, longe de fios de alta tensão. É necessário também manter distância mínima de 30 metros de edificações, veículos, pessoas ou animais.

Outro alerta é sobre a forma de utilização do artefato. Conforme o tenente, o excesso de confiança pode ser um ponto negativo. “Nós não recomendamos que as pessoas soltem fogos com as mãos, existem suportes próprios para isso. Além de queimaduras qualquer explosivo pode causar ferimentos graves como laceração ou mutilação”

Ainda segundo o bombeiro Alex Fernandes é preciso cuidado caso os fogos venham a falhar. “Se por acaso o artefato falhar espere alguns segundos, jogue água no pavio e tenha certeza que esteja apagado para aí sim se aproximar”.

Para orientações e ocorrências, o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193. As equipes ficam à disposição 24 horas por dia.