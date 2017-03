Acidente aconteceu no início da tarde de hoje

Uma embarcação de pequeno porte por pouco não virou no Rio Aquidauana, na tarde desta sexta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros da região, há suspeita de uma vítima que caiu no lago.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta de 1h15. Até o momento não há informações de quantos passageiros estavam no barco.

Duas equipes de socorristas estão neste momento no local ajudando no resgate as vítimas.