Corpo de Bombeiros terá viatura com escada de 60 metros

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul vai ganhar uma viatura Auto Escada Mecânica, que desde a década de 1970 a corporação utiliza um equipamento de 30 metros. Esse modelo será o primeiro a ser usado pelo Corpo de Bombeiros do Estado e vai colaborar para o combate de incêndio em prédios de até 18 andares.

Ao todo estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões que fazem parte do programa MS Mais Seguro. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30.11) e a empresa tem até 12 meses para entregar o equipamento. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, ressaltou que a aquisição desse veículo vai melhorar ainda mais a capacidade de atendimento do Corpo de Bombeiros à população do Estado. “Um veículo desse porte será muito importante para atender a Capital que possui várias edificações elevadas”, afirmou.

Já o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, explicou que a viatura Auto Escada Mecânica modelo M60L, permitirá o combate a incêndio e abordagem de vítimas em edificações elevadas, até 60 metros de altura de trabalho, e atende às normas internacionais de segurança. “Essa aquisição é a realização de um sonho antigo da corporação e de toda sociedade sul-mato-grossense”, declarou o comandante.

O coronel lembrou que mais de 160 viaturas foram entregues aos Bombeiros nos últimos dois anos, investimento maior que em toda a história da instituição no Estado. “Os investimentos ajudam a melhorar a vida das pessoas e a salvar mais vidas”, completou.