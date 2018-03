Corpo de criança desaparecida é encontrado em telhado perto de sua casa

O corpo do garoto Vitor Figueiredo Peixin (10), desaparecido deste a manhã de domingo (11), foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13) sobre o telhado de uma residência próxima à casa da vítima no Bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

Conforme o site Nova News, o corpo de Vitor estava perto de uma antena parabólica existente no telhado de um imóvel e acabou sendo localizado por populares devido ao mal cheiro.

Uma moradora do bairro teria sentido um odor forte vindo do telhado e pedido a um adolescente de 15 anos que verificasse do que se tratava. O rapaz subiu no local e acabou encontrado o corpo do garoto, que já estava em estado de decomposição.

A moradora da casa onde o garoto foi encontrado disse que viaja constantemente e que neste final de semana não estava no imóvel, pois havia ido para Dourados. Ela disse que chegou na noite de segunda-feira (12) e, apenas na manhã desta terça-feira (13) percebeu que havia algo estranho no telhado.

Assim que o corpo de Vitor Figueiredo Peixin foi encontrado, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícias Civil, Polícia Militar e do Núcleo de Perícias foram acionadas para a realização dos procedimentos necessários.