Corpo de empresário, sobrinho de prefeito é encontrado no Rio Sucuriú

O corpo de um dos desaparecidos que caiu de uma embarcação na tarde desta última quarta-feira (28) foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30), no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. Segundo o site Perfil News, o cadáver é do empresário André Nóbrega Sãovesso, 33 anos, sobrinho do prefeito de Batayporã, Alberto Luiz Sãovesso.

Segundo a reportagem, o corpo foi encontrado por voluntários, próximo a divisa do Sucuriú com o rio Paraná, à mil metros de onde aconteceu o acidente.

Outra vítima, Júlio César Sarati, 35 anos, continua desaparecido e as buscas continuam até a sua localização.