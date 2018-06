Corpo de homem é encontrado com marcas na cabeça

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (1º) na região denominada "Favelinha Ferroviária" em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, por volta das 8h, a Polícia Militar foi acionada, pois o corpo de Inácio Vegas Servin estava jogado no fundo de um poço de uma casa.

A perícia da Policia Civil esteve no local, realizou o trabalho de recolhimento de provas e evidências para investigação. O corpo foi liberado a uma empresa funerária que levou para o Instituto Médico Legal (IML) local.

Pessoas próximas haviam informado que a vítima tinha sido morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, mas após o exame necroscópio no IML, constatou-se que o homem recebeu várias pancadas na cabeça e em seguida o corpo foi jogado dentro do poço. A vítima veio a falecer por afogamento, uma vez que foi encontrado água em seus pulmões.

O IML informou que o corpo foi liberado para a familia providenciar o velório e o sepultamento.