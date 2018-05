A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem na manhã desta quinta-feira (17), após uma denúncia anônima na cidade de Paranhos.

Segundo boletim de ocorrência, ao chegar ao local, os policiais perceberam o corpo de um homem já sem vida, com traços indígenas sem documento, com um tiro com na boca.

Até o momento o homem não foi identificado. O caso foi registrado como achado de cadáver.