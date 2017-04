A vítima é um ex-detento do presídio de Naviraí; Polícia Civil investiga o caso

Diego Ramos de Carvalho, de 27 anos,foi encontrado morto nesta terça-feira (19), com os pés e mãos amarradas, em um terreno baldio, no município de Naviraí. A vítima que é ex-detento, teria deixado o presídio no último dia 12 deste mês. A Polícia civil investiga o caso.

De acordo com o site Tánamídia Naviraí, o corpo estava em estado avançado de decomposição. O rapaz, que é natural do Rio de Janeiro, usava calça jeans e estava sem camisa.

Segundo a reportagem, Diego foi preso após ser flagrado com 21 quilos de maconha. Os entorpecentes seriam entregue no Rio de Janeiro (RJ).

Ao ser preso, o jovem foi levado ao presídio de Dourados, aonde passou a ser identificado como membro de uma facção criminosa que atua no na Capital carioca. Logo após, ele foi transferido para o Presídio de Naviraí.

Após cumprir parte da pena, Diego foi novamente transferido para o a ala semiaberto, sendo que no último dia 3 de abril, ele voltou a ser preso após furtar um aparelho celular de um colega de quarto, em uma casa de abrigo no município.

A Polícia Civil irá investigar as causas até chegar à autoria do assassinato.