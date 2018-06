Corpo de homem é encontrado na beira de estrada

Na tarde desta terça-feira (19), foi encontrado o corpo de um homem, nas margens da Estrada Ingazeira, em Porto Murtinho, cidade na região de fronteira com o Paraguai.

Policiais civis irão investigar o que teria causado a morte da vítima, Francisco Duralle Lemes, 37 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha encontrou e identificou o corpo da vítima no trecho, cerca de 65 quilômetros da área urbana do município

A testemunha foi até um destacamento do Exército, onde um sargento, irmão da vítima trabalhava e informou do ocorrido. A Polícia Civil foi acionada logo em seguida para providenciar a remoção do corpo.

A vitima apresentava uma pequena lesão na região central e um pequeno furo em sua barriga do lado esquerdo. O corpo de Francisco foi encaminhado para realizar o exame necroscópico.