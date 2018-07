Corpo de idoso desaparecido desde abril é encontrado em freezer

O corpo de Wanderley de Souza, 72 anos, foi encontrado no domingo (1º), dentro de um freezer da residência em que morava, em Cipolândia, distrito de Aquidauana.

Um vizinho de Wanderley foi quem encontrou o corpo no freezer. De acordo com o registro policial, o vizinho, que tinha autorização do idoso para cuidar da residência, resolveu olhar o freezer, ao abrir, encontrou Wanderley congelado.

O idoso estava desaparecido desde abril. O freezer foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Aquidauana.

O caso está sendo investigado.