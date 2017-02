Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas encontrou o corpo dos irmãos Oládio de Aquino e Claudivino Braga que se afogaram no último domingo (12), enquanto acompanhavam seus familiares durante uma pescaria nas águas do Rio Formoso.

De acordo com o Rádio Caçula, o primeiro corpo foi encontrado ontem, por volta das 20h, e estava a cerca de 1200 metros do local onde desapareceu. O corpo do irmão Claudivino foi achado às 6h20 de hoje, a 200 metros do local, nos fundos da Fazenda Xororó.

De acordo com informações do Portal Água clara MS, os irmãos estavam pescando, quando Claudivino escorregou e acabou caindo no rio. Seu irmão tentou pular no lago para salvá-lo, mas também sumiu .

Os brigadistas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o município ainda no domingo (12), onde realizaram o reconhecimento da área e as buscas das vítimas.