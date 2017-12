Corpo de jovem desaparecido desde sábado é encontrado no rio Paraná

O corpo de Marcio estava boiando no Rio Paraguai e foi encontrado no rio Paraguai

O corpo de Marcio Antônio Rodas Franco, de 25 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (29) por ribeirinhos. O rapaz desapareceu no sábado (24), enquanto navegava pelo rio Paraguai Mirim em Corumbá – a 427 km de Campo Grande.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Marcio estava boiando no Rio Paraguai, há 5 km do local onde ele havia desaparecido. A Polícia Civil foi comunicada e segue até o local para fazer a perícia e também se prontificou em levar o corpo a Corumbá.