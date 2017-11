Corpo de jovem desaparecido é encontrado em reserva ambiental

O corpo de Fabio Aparecido dos Santos, de 26 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (11), foi encontrado na noite deste domingo (12), na reserva florestal Santo Antonio, em Itaquiraí, cidade a 402 km de Campo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada quando o corpo foi encontrado no meio da mata. Segundo a polícia, o corpo do jovem foi jogado em um carregador à cerca de 100 metro do asfalto.

O jovem estava com marca roxa no olho direito, sangramento no nariz e uma poça de sangue abaixo da orelha esquerda. O Corpo foi reconhecido pela família.