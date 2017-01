Bombeiros encontraram o corpo a cinco quilômetros do local do acidente

O corpo do menino Cauã Christofer Bezerra Gonçalves, 12 anos, desapareceu em temporal foi encontrado às 7h30 desta sexta-feira (20). Segundo os bombeiros, o corpo foi encontrado a cinco quilômetros do local do acidente preso a um banco de areia no córrego Imbirussu.

O menino sumiu por volta de 15h20 desta quinta-feira (19), quando nadava com dois primos no Jardim Sayonara. As buscas pelo menino começaram na tarde de ontem, foram interrompidas a noite e retomadas às 6 horas de hoje.