Corpo de mulher desaparecida em rio é encontrado

Foi encontrado nesta sexta-feira (18), o corpo da mulher desaparecida no Rio Miranda por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental (PMA). Ela desapareceu na última quarta-feira (16) ao banhar-se no rio, no município de Miranda.

O corpo da vítima foi encontrado enroscado em galhos, a cerca de 200 metros abaixo do local onde teria desaparecido e foi levado até à prainha, onde aguarda a perícia para liberação à família.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a PMA deu apoio aos Bombeiros, com barco a motor e guia para realizar as buscas. De acordo com a corporação, o rio estava bastante cheio ontem, mas começou a baixar, o que facilitou o trabalho do resgate do corpo da vítima. Dois militares do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se deslocaram até o local para ajudar nas buscas.

O corpo da mulher seguirá para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.